Израильские военные задержали 11 палестинцев на Западном берегу Иордана

Военнослужащие Армии обороны Израиля в ночь на четверг задержали на Западном берегу реки Иордан 11 разыскиваемых палестинцев.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Солдаты Армии обороны Израиля при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля задержали на Западном берегу реки Иордан 11 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, массовом терроре и насильственных беспорядках в отношении гражданских лиц и солдат", - говорится в документе.

В пресс-службе добавили, что "в ходе обысков в Хевроне солдаты конфисковали автомобиль, используемый для террористической деятельности". "В арабской деревне Хусан конфискованы несколько тысяч шекелей, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - указали в армии.

Военные сообщили, что "ночью во время операции армейских подразделений в городе Наблус на Западном берегу вспыхнули беспорядки, в ходе которых сотни палестинцев бросали камни в военнослужащих". "Солдаты применили средства по контролю за толпой для разгона демонстрантов", - отметила пресс-служба.





