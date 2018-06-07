Израильские военные задержали 11 палестинцев на Западном берегу Иордана
Военнослужащие Армии обороны Израиля в ночь на четверг задержали на Западном берегу реки Иордан 11 разыскиваемых палестинцев.
Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Солдаты Армии обороны Израиля при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля задержали на Западном берегу реки Иордан 11 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, массовом терроре и насильственных беспорядках в отношении гражданских лиц и солдат", - говорится в документе.
В пресс-службе добавили, что "в ходе обысков в Хевроне солдаты конфисковали автомобиль, используемый для террористической деятельности". "В арабской деревне Хусан конфискованы несколько тысяч шекелей, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - указали в армии.
Военные сообщили, что "ночью во время операции армейских подразделений в городе Наблус на Западном берегу вспыхнули беспорядки, в ходе которых сотни палестинцев бросали камни в военнослужащих". "Солдаты применили средства по контролю за толпой для разгона демонстрантов", - отметила пресс-служба.