В Вагаршапате раскрыто убийство: разыскивается подозреваемый

В отделение полиции Вагаршапата 23-го апреля, в 18.55 поступил сигнал из больницы о том, что к ним с колото-резаной раной правой половины грудной клетки поступил Нвер Ованнисян, 1972 г.р.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в тот же день, в 22.45, поступил сигнал из больницы о том, что пострадавший умер. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.104 УК Армении, и, благодаря совместным действиям областных служб криминальной полиции и СК Армении, удалось выяснить личность подозреваемого. Проводятся комплексные мероприятия по его розыску. Проводится расследование.