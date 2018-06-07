Спасатели нашли на берегу озера в селе Ерасхаун труп пропавшего гражданина

В службе спасателей МЧС Армении в 19:53 6-го июня был получен сигнал о том, что гражданин С. К. (1961 г.р.), 2 дня назад вышел из дома и не вернулся.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, родные нашли его автомобиль, лодку и рыбацкое снаряжение на берегу озера в селе Ерасхаун Армавирской области.

На место выехали оперативная группа, спасатели.

Спасатели нашли у берега в озере в селе Ерасхаун труп пропавшего гражданина и извлекли его из воды.