Спасатели нашли на берегу озера в селе Ерасхаун труп пропавшего гражданина
В службе спасателей МЧС Армении в 19:53 6-го июня был получен сигнал о том, что гражданин С. К. (1961 г.р.), 2 дня назад вышел из дома и не вернулся.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, родные нашли его автомобиль, лодку и рыбацкое снаряжение на берегу озера в селе Ерасхаун Армавирской области.
На место выехали оперативная группа, спасатели.
Спасатели нашли у берега в озере в селе Ерасхаун труп пропавшего гражданина и извлекли его из воды.
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