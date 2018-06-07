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Меркель предложила сократить число штаб-квартир Европарламента до одной


Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что штаб-квартира Европарламента (ЕП) должна располагаться в одном месте, а не в нескольких. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Handelsblatt.

"Работа Европейского парламента должна быть сконцентрирована в одном месте", — сказала Меркель во время своей речи на съезде Европейской народной партии (ЕНП) в Мюнхене в среду. В настоящий момент европейские парламентарии работают сразу в трех местах — Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге.

Во время выступления канцлер выступила за глубокие реформы институтов ЕС в целом. Среди прочего, она вновь вновь призвала сократить число членов Еврокомиссии.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц предложил сократить число еврокомиссаров с 28 до 18 человек с целью уменьшения административных расходов.

 

 




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