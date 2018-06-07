Мелания Трамп появилась на публике впервые после операции на почках

Супруга президента США Мелания Трамп в среду впервые появилась перед телекамерами после того, как в прошлом месяце перенесла операцию на почках. Первая леди вместе с президентом приняла участие в брифинге федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях, посвященном подготовке к сезону ураганов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Перед началом мероприятия Дональд Трамп в эфире американского телевидения поблагодарил супругу за ее работу в качестве первой леди США.

"У нее был немного сложный период, но сейчас у нее все хорошо и мы ею очень гордимся", - сказал президент.

Американский телеканал CNN отметил, что это первое появление первой леди США на публике за последние 26 дней. В течение этого времени в американских СМИ и социальных сетях бурно обсуждался вопрос длительного отсутствия Мелании Трамп на официальных мероприятиях.