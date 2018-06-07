Мелания Трамп появилась на публике впервые после операции на почках
Супруга президента США Мелания Трамп в среду впервые появилась перед телекамерами после того, как в прошлом месяце перенесла операцию на почках. Первая леди вместе с президентом приняла участие в брифинге федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях, посвященном подготовке к сезону ураганов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Перед началом мероприятия Дональд Трамп в эфире американского телевидения поблагодарил супругу за ее работу в качестве первой леди США.
"У нее был немного сложный период, но сейчас у нее все хорошо и мы ею очень гордимся", - сказал президент.
Американский телеканал CNN отметил, что это первое появление первой леди США на публике за последние 26 дней. В течение этого времени в американских СМИ и социальных сетях бурно обсуждался вопрос длительного отсутствия Мелании Трамп на официальных мероприятиях.
Informative meeting with @FEMA today. With the hurricane season is upon us, you can download the FEMA app https://t.co/GOa1yv41KH to start receiving alerts & safety reminders. pic.twitter.com/mdUMVo1JZq— Melania Trump (@FLOTUS) 6 июня 2018 г.