Reuters: число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 99 человек

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 99. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителей властей республики.

Ранее сообщалось, что общее количество пропавших без вести превышает 190.

Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек. В связи с гибелью людей в Гватемале был объявлен трехдневный траур.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории страны. Он расположен в 40 км к юго-западу от гватемальской столицы.



ФОТО: EPA-EFE/SANTIAGO BILLY