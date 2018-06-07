В детских садах Еревана предметы гигиены приобретаются на бюджетные средства: за сбор средств от родителей будет наказан директор

В детских садах Еревана, находящихся в ведении мэрии, предметы гигиены приобретаются на бюджетные средства, дополнительно выделенные на эти цели. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник управления общим образованием мэрии Еревана Анна Степанян. По ее словам, месяцами ранее был произведен специальный расчет, и были выделены бюджетные средства, дополнительно выделенные на эти цели отдельной строкой.

«Если раньше на эти цели требовалась помощь родителей, сейчас эти расходы учтены в бюджете. Эти изменения не связаны с внутриполитической ситуацией: задание было дано месяцами раньше, и мы контролируем процесс»,- сказала начальник управления общим образованием мэрии Еревана Анна Степанян. По ее словам, цель – исключить в детсадах поборы. Если же выяснится, что где-то эта практика продолжается, то за сбор средств от родителей будет наказан директор заведения.

По ее словам, они поработали и в школах, чтобы исключить сбор денег к последнему звонку, пока что недовольств не было.

В ведении мэрии Еревана находится 161 детсад, 155 общеобразовательных школ.