Афтершоки позволяют найти выход скопившейся в недрах энергии, и земная кора успокаивается: Министр ЧС Армении

Министр ЧС Армении Грачья Ростомян, находящийся с рабочим визитом в РФ, сделал заявление по поводу произошедших в Армении землетрясений. Он особо отметил, что последовавшие за землетрясением афтершоки ослабевали, что означает, что афтершоки позволяют найти выход скопившейся в недрах энергии, и земная кора успокаивается. Как передает «Арменпресс», в в заявлении сказано:

«В 24-часовом режиме слежу за емлетрясением и последовавшими афтершоками. Сейсмической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении установлено круглосуточное дежурство, анализируя полученные данные.

Сейсмологи отмечают, что последовавшие за землетрясением афтершоки ослабевали, что означает, что афтершоки позволяют найти выход скопившейся в недрах энергии, и земная кора успокаивается.

По понятным причинам подземные толчки обеспокоили наших сограждан, однако землетрясение магнитудой 4.3 не является разрушительным.

Сейсмическаая сеть “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении продолжает наблюдение за ситуацией.

Завтра я возвращаюсь в Армению, и в 14։30 в областной администрации Лори мы проведем рабочее совещание по указанной проблеме».

Как сообщалось ранее, после землетрясения на территории Армении, на 8 км северо-восточнее города Спитак, последовало 9 афтершоков, с угасающей силой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Афтершоки наблюдались: в 23:03 по местному времени, (в 19:03 по Гринвичу), сейсмической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.9, очаг залегал на глубине 10 км, которое ощущалось в Спитаке, Ванадзоре и Степанаване силою в 3-4 балла; в Гюмри и селе Ширакамут – силою в 2-3 балла.

В 20:05 по местному времени, (в 16:05 по Гринвичу), сейсмической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.5, очаг залегал на глубине 10 км, которое ощущалось в Спитаке, Ванадзоре силою в 2-3 балла.

В 20:43 по местному времени, (в 16:43 по Гринвичу), сейсмической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.1, очаг залегал на глубине 10 км, которое ощущалось в Спитаке, Ванадзоре и Степанаване силою в 3-4 балла; в Туманяне - силою в 3 балла.

6-го июня, в 17:07 по местному времени, (в 13:07 по Гринвичу), сейсмической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.3, очаг залегал на глубине 10 км, на 8 км северо-восточнее города Спитак. Географические координаты эпицентра 40.920 градуса северной широты и 44.280 градуса восточной долготы. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов.

Землетрясение ощущалось на территории Армении силой в 6 баллов в Спитаке, 3-4 балла - в Гюмри, 3 балла – в Ереване.