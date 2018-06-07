После землетрясения на территории Армении последовало 9 афтершоков

После землетрясения на территории Армении, на 8 км северо-восточнее города Спитак, последовало 9 афтершоков, с угасающей силой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Афтершоки наблюдались: в 23:03 по местному времени, (в 19:03 по Гринвичу), сейсмической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.9, очаг залегал на глубине 10 км, которое ощущалось в Спитаке, Ванадзоре и Степанаване силою в 3-4 балла; в Гюмри и селе Ширакамут – силою в 2-3 балла.

В 20:05 по местному времени, (в 16:05 по Гринвичу), сейсмической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.5, очаг залегал на глубине 10 км, которое ощущалось в Спитаке, Ванадзоре силою в 2-3 балла.

В 20:43 по местному времени, (в 16:43 по Гринвичу), сейсмической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.1, очаг залегал на глубине 10 км, которое ощущалось в Спитаке, Ванадзоре и Степанаване силою в 3-4 балла; в Туманяне - силою в 3 балла.

6-го июня, в 17:07 по местному времени, (в 13:07 по Гринвичу), сейсмической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.3, очаг залегал на глубине 10 км, на 8 км северо-восточнее города Спитак. Географические координаты эпицентра 40.920 градуса северной широты и 44.280 градуса восточной долготы. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов.

Землетрясение ощущалось на территории Армении силой в 6 баллов в Спитаке, 3-4 балла - в Гюмри, 3 балла – в Ереване.