Европейские индексы - 06-06-18

МОСКВА, 7 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.34% и составил 12830.07 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.06% и составил 5457.56 пункта, британский FTSE вырос на 0.33% и составил 7712.37 пункта, а российский RTSI вырос на 0.42% и составил 1177.73 пункта.