Европейские индексы - 06-06-18
МОСКВА, 7 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.34% и составил 12830.07 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.06% и составил 5457.56 пункта, британский FTSE вырос на 0.33% и составил 7712.37 пункта, а российский RTSI вырос на 0.42% и составил 1177.73 пункта.
- 09:59 Reuters: число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 99 человек
- 09:55 При попытке пересечь Аденский залив погибли не менее 46 мигрантов
- 08:55 Европейские индексы - 06-06-18
- 08:54 Американские индексы выросли - 06-06-18
- 08:53 Цены на цветные металлы - 06-06-18
- 08:52 Цены на драгоценные металлы - 06-06-18
- 08:51 Цены на нефть - 06-06-18
- 06.06-21:43 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 33 случая преступлений
- 06.06-21:22 Католикос Всех Армян пригласил требующих его отставки манифестантов на встречу
- 06.06-21:15 Предстоящие на 7 июня мероприятия
- 06.06-20:52 Премьер-министр Республики Армения назначил заместителей министра спорта и по вопросам молодежи
- 06.06-20:33 Генрих Мхитарян снялся в рекламе авиакомпании Fly Emirates
- 06.06-20:27 Премьер-министр Армении с супругой принял участие в церемонии открытия 14-го международного конкурса имени Арама Хачатуряна
- 06.06-20:05 Президент Республики Арцах принял лауреата премии "Аврора", известного врача Тома Катину
- 06.06-19:59 Премьер-министр Республики Армения назначил заместителей председателя Комитета государственных доходов
- 06.06-19:56 Арсен Арутюнян освобожден с должности председателя Государственного комитета водного хозяйства
- 06.06-19:30 Украина передала России список заключенных для обмена
- 06.06-19:14 Президент Республики Арцах подписал ряд указов: Григорий Мартиросян назначен государственным министром
- 06.06-19:03 Совбез ООН призвал нарастить гуманитарную помощь востоку Украины
- 06.06-18:58 Министр доволен армяно-британским сотрудничеством в сфере энергетики
- 06.06-18:47 Президент Республики Арцах принял делегацию организации «HALO Trust»
- 06.06-18:33 «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере 19-летнего защитника «Порту» Далота
- 06.06-18:02 Джаред Лето вернется к роли Джокера
- 06.06-17:57 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-06-18
- 06.06-17:55 Азиатские индексы - 06-06-18
- 06.06-17:54 Предстоящие на 7 июня мероприятия
- 06.06-17:45 Еврокомиссия предложила выделить €16 млрд на космическую программу ЕС
- 06.06-17:42 Samsung открыл Центр искусственного интеллекта в Москве
- 06.06-17:40 Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата
- 06.06-17:39 Министр обороны Армении принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ
- 06.06-17:38 Земан вновь назначил премьером Чехии миллиардера Андрея Бабиша
- 06.06-17:34 В Армении произошло новое землетрясение, магнитудой 4.2: ДОПОЛНЕНО
- 06.06-17:23 Елизавета II подарила на свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл королевский особняк
- 06.06-17:02 Tesla показала изображение нового кроссовера
- 06.06-16:42 В ближайшие дни в Арцахе ожидаются кадровые изменения: Араик Арутюнян
14:28, 01.06.2018
Просмотрели 1814 раз На призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна к военнообязанным, находящимся вне Армении, уже есть отклики
20:36, 01.06.2018
Просмотрели 1637 раз Армения призывает европейских партнеров скорее довести до конца процесс ратификации соглашения Армения-ЕС: глава МИД
20:10, 01.06.2018
Просмотрели 1522 раз Представитель МИД РФ дал жесткий ответ на вопрос азербайджанского журналиста
13:22, 05.06.2018
Просмотрели 1517 раз Юбилей Арама Хачатуряна ознаменуется балетным фестивалем
19:42, 31.05.2018
Просмотрели 1404 раз Автор бестселлера «Там, где цветут дикие розы» Марк Арен представил свою новую книгу