Католикос Всех Армян пригласил требующих его отставки манифестантов на встречу

Католикос Всех Армян Гарегин Второй 7 июня пригласил участников митингов в Эчмиадзина, чтобы встретиться с ним и епископами. 6 июня группа граждан, включая священников, провела акцию протеста во дворе церкви Св. Католике и Святой Анны, требуя отставки Католикоса Всех Армян Гарегина Второго.

Как сообщает Арменпресс, глава отдела информации Первопрестольного Святого Эчмиадзина Ваграм Меликян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Во время встречи группа демонстрантов сможет выразить свою озабоченность Верховному Патриарху», - написал он.