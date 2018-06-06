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Католикос Всех Армян пригласил требующих его отставки манифестантов на встречу


Католикос Всех Армян Гарегин Второй 7 июня пригласил участников митингов в Эчмиадзина, чтобы встретиться с ним и епископами. 6 июня группа граждан, включая священников, провела акцию протеста во дворе церкви Св. Католике и Святой Анны, требуя отставки Католикоса Всех Армян Гарегина Второго.

Как сообщает Арменпресс, глава отдела информации Первопрестольного Святого Эчмиадзина Ваграм Меликян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Во время встречи группа демонстрантов сможет выразить свою озабоченность Верховному Патриарху», - написал он.




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