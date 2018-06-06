За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 33 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 5 и 6 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 33 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 12 случаев мошенничества, 10 случаев причинения телесных повреждений, 3 случая кражи личного имущества, по 2 случая присвоения или растраты, обнаружения наркотиков, по 1 случаю квартирной кражи, умышленного уничтожения имущества, взяточничества и незаконного предпринимательства или лжепредпринимательства.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая причинения телесных повреждений и 1 случай убийства, зарегистритован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 12 ДТП: 2 человека погибли, 13 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.