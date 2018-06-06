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Премьер-министр Республики Армения назначил заместителей министра спорта и по вопросам молодежи


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян назначил заместителей министра спорта и по вопросам молодежи.

Как сообщает Арменпресс, согласно решениям премьер-министра, заместителями министра назначены Саркис Авагян и Кристине Асатрян.

Соответствующие решения размещены на сайте правительства.


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