Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июнь

Генрих Мхитарян снялся в рекламе авиакомпании Fly Emirates


Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян снялся в рекламе авиакомпании Fly Emirates. Как сообщает Арменпресс, ролик появился на официальной странице «Арсенала» в Facebook.

В ролике снялись также игроки «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, Алекс Ивоби и Гектор Белерин.

Fly Emirates является титульным спонсором «Арсенала».




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации