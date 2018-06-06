Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян снялся в рекламе авиакомпании Fly Emirates. Как сообщает Арменпресс, ролик появился на официальной странице «Арсенала» в Facebook.

В ролике снялись также игроки «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, Алекс Ивоби и Гектор Белерин.

Fly Emirates является титульным спонсором «Арсенала».