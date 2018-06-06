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Премьер-министр Армении с супругой принял участие в церемонии открытия 14-го международного конкурса имени Арама Хачатуряна


Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян, президент Армении Армен Саркисян и госпожа Нуне Саркисян приняли участие в церемонии открытия 14-го международного конкурса имени Арама Хачатуряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на концерте открытия конкурса с Государственным симфоническим оркестром Армении выступил виолончелист Нарек Ахназарян, который исполнил концерт-рапсодию Хачатуряна.

Конкурс будет проходить с 6 по 14 июня.




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