Премьер-министр Армении с супругой принял участие в церемонии открытия 14-го международного конкурса имени Арама Хачатуряна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян, президент Армении Армен Саркисян и госпожа Нуне Саркисян приняли участие в церемонии открытия 14-го международного конкурса имени Арама Хачатуряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на концерте открытия конкурса с Государственным симфоническим оркестром Армении выступил виолончелист Нарек Ахназарян, который исполнил концерт-рапсодию Хачатуряна.

Конкурс будет проходить с 6 по 14 июня.