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Президент Республики Арцах принял лауреата премии "Аврора", известного врача Тома Катину


Президент Республики Арцах Бако Саакян 6 июня принял лауреата премии "Аврора", известного врача Тома Катину.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Бако Саакян приветствовал решение Тома Катины посетить Арцах, отметив, что в стране осведомлены о его деятельности и с большим уважением относятся к его личности.

На встрече присутствовали соучредитель гуманитарной инициативы "Аврора", благотворитель Рубен Варданян, министр образования, науки и спорта Республики Арцах Нарине Агабалян, другие должностные лица.




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