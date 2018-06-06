Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июнь

Премьер-министр Республики Армения назначил заместителей председателя Комитета государственных доходов


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян назначил заместителей председателя Комитета государственных доходов.

Как сообщает Арменпресс, согласно решениям премьер-министра, заместителями председателя Комитета государственных доходов назначены Артур Манукян и Микаел Пашаян.

Соответствующие решения размещены на сайте правительства.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации