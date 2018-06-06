Украина передала России список заключенных для обмена

Киев передал Москве список осужденных россиян, которых власти готовы обменять на арестованных украинцев, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», по ее словам, соответствующее письмо отправлено представителям России в минских группах. В список вошли 23 человека.

В российском МИД заявили, что пока не получали подобного официального обращения. В Кремле отметили, что подобными вопросами занимается специальная рабочая группа.