Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июнь

Украина передала России список заключенных для обмена


Киев передал Москве список осужденных россиян, которых власти готовы обменять на арестованных украинцев, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», по ее словам, соответствующее письмо отправлено представителям России в минских группах. В список вошли 23 человека.

В российском МИД заявили, что пока не получали подобного официального обращения. В Кремле отметили, что подобными вопросами занимается специальная рабочая группа.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации