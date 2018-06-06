Президент Республики Арцах подписал ряд указов: Григорий Мартиросян назначен государственным министром

Президент Республики Арцах Бако Саакян 6 июня подписал ряд указов.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, согласно указам:

Араик Арутюнян освобожден от должности государственного министра Республики Арцах в соответствии с собственным заявлением.

Григорий Мартиросян назначен государственным министром Республики Арцах, будучи освобожденным от должности министра финансов Республики Арцах.

Артур Арутюнян назначен министром финансов Республики Арцах.

Генерал-лейтенант Аршавир Гарамян освобожден от должности директора Службы национальной безопасности Республики Арцах в соответствии с собственным заявлением.

Полковник Самвел Шахраманян назначен директором Службы национальной безопасности.

Полковник Гагик Саркисян освобожден от должности заместителя директора - начальника Главного управления государственной охраны Службы национальной безопасности в связи с переходом на пенсию после многолетней службы.

Генерал-майор Камо Агаджанян освобожден от должности начальника Полиции Республики Арцах в соответствии с собственным заявлением.

Полковник Игорь Григорян назначен начальником Полиции Республики Арцах.

В тот же день Президент Саакян посетил Службу национальной безопасности и представил сотрудникам системы нового руководителя, пожелав ему эффективной работы.

Глава государства выразил признательность Аршавиру Гарамяну и Гагику Саркисяну за многолетнюю службу, пожелав им успехов.