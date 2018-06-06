Совбез ООН призвал нарастить гуманитарную помощь востоку Украины

Совет Безопасности ООН призвал нарастить гуманитарную помощь востоку Украины, говорится в принятом заявлении.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», в согласованном членами СБ ООН документе гуманитарная ситуация на востоке Украины называется "трагической", в этой связи Совет приветствует структуры ООН, которые оказывают помощь, наращивать "усилия по облегчению страданий гражданского населения, затронутого конфликтом".

Совет Безопасности также "выражает серьезную обеспокоенность недавним ухудшением ситуации в области безопасности на востоке Украины". "Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно применение тяжелых вооружений, запрещенных минскими договоренностями, что приводит к гибели, в том числе, мирных жителей", с осуждением чего выступили члены СБ. Совет также призвал выполнять договоренности об отводе сил и выводе тяжелой техники в соответствии с минскими соглашениями.

В заявлении также выражается "полная поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины". Всем сторонам конфликта рекомендуется "вновь заявить о своей приверженности мирному процессу и осуществить все меры, согласованные в "нормандском формате" и в рамках Трехсторонней контактной группы, в целях достижения скорейшего прогресса в выполнении Минских соглашений".

Совет Безопасности также подтвердил поддержку резолюции по инциденту, "в ходе которого был сбит самолет, выполнявший рейс MH17".