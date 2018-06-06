Министр доволен армяно-британским сотрудничеством в сфере энергетики

Министр энергетики и природных ресурсов Армении Артур Григорян 6 июня принял делегацию британских бизнесменов, прибывших в Ереван во главе с комиссаром Великобритании по торговле в Армении и Грузии, членом парламента Марком Притчардом. Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенного Королевства в Республике Армения Джудит Фарнуорт.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства энергетики и природных ресурсов Республики Армения, приветствуя гостей, Артур Григорян выразил удовлетворение в связи с установлением армяно-британского сотрудничества в энергетической сфере и выразил уверенность, что визит бизнесменов станет еще одним стимулом для развития сотрудничества и для расширения.

Артур Григорян представил предпринимателям стратегии энергетики и природных ресурсов, а также инвестиционные программы.

Стороны затронули ряд представляющих взаимный интерес вопросов и подтвердили свою готовность сделать сотрудничество более эффективным.