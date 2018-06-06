Президент Республики Арцах принял делегацию организации «HALO Trust»

Президент Республики Арцах Бако Саакян 6 июня принял делегацию организации «HALO Trust» во главе с членом Совета попечителей структуры Рупертом Янгером.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности организации в Арцахе.