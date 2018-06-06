Джаред Лето вернется к роли Джокера

Голливудский актер и рок-музыкант Джаред Лето вновь предстанет перед зрителями в образе Джокера - главного антагониста Бэтмена.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, подробности сюжета пока держатся в тайне, однако уже стало известно, что по задумке кинокомпании Warner Bros. новый фильм о приключениях суперзлодея вселенной DC Comics станет ответвлением ленты "Отряд самоубийц" (Suicide Squad, 2016), в котором Лето впервые появился в образе Джокера. В новом проекте актер также займет кресло исполнительного продюсера. В настоящее время ведутся поиски сценариста.

Джокер, являющийся главным и заклятым врагом Бэтмена, впервые появился в комиксах в начале 40-х годов прошлого века. Его отличительными чертами являются фиолетовый костюм и навсегда застывшая улыбка на лице.





