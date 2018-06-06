Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-06-18

ЕРЕВАН, 6 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 июня, курс доллара США вырос на 0.28 драмa и составил 483.30 драм. Курс евро вырос на 3.71 драмa и составил 568.94 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.80 драм. Курс британского фунта вырос на 2.69 драмa и составил 649.07 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 41.17 драмa и составила 20076.46 драм. Цена серебра сократилась на 0.70 драмa и составила 254.6 драм. Цена платины сократилась на 131.69 драмa и составила 13937.99 драм.