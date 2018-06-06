Еврокомиссия предложила выделить €16 млрд на космическую программу ЕС

Еврокомиссия предложила выделить €16 млрд из бюджета Европейского союза на 2021-2027 годы для развития космической программы. Об этом в среду сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, отмечается, что программой предусморен рост инвестиций в проекты, "направленные на новые потребности и технологии", а также работа над "автономным доступом Европы в космос".

Согласно тексту документа, €9,7 млрд отведены на программы спутниковой системы навигации Galileo и EGNOS, €5,8 млрд пойдут на программу мониторинга окружающей среды Copernicus. Еще €500 млн предназначены для развития новых компонентов системы безопасности, в частности системы по предотвращению столкновения спутников и отслеживанию опасностей, связанных с солнечной активностью и приближением комет и астероидов.



