Samsung открыл Центр искусственного интеллекта в Москве

Южнокорейский производитель электроники и бытовой техники Samsung Electronics открыл в Москве центр исследований в области искусственного интеллекта.

Центр будет работать по пяти основным для компании направлениям в сфере ИИ: машинное обучение, распознавание и синтез речи, распознавание визуальных объектов ("компьютерное зрение"), робототехника и системы "умной" помощи водителям, сообщили представители Samsung на мероприятии для прессы.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, московская площадка станет пятым подобным центром в мире: в конце 2017 года исследовательские лаборатории были открыты в Сеуле и в Кремниевой долине, а в конце мая 2018 года - в Кембридже и Торонто. При работе планируется тесное взаимодействие специалистов всех пяти центров.

Штат центра ИИ составляет около 50 человек, со временем планируется увеличить его до порядка 100 специалистов.