Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата

Калифорнийский стартап Kitty Hawk, созданный и поддерживаемый соучредителем Google и главой Alphabet Ларри Пейджем, показал итоговый прототип персонального флаера - сверхлегкого летательного аппарата на электрической тяге для отдыха и развлечений.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, на сайте стартапа в среду появились фотографии, видео и описание Kitty Hawk Flyer, который похож на крупный дрон.

Одноместный аппарат поднимают в воздух 10 независимых винтовых двигателей. Пока аккумулятор флаера обеспечивает полет в течение 12-20 минут на высоте от одного до трех метров со скоростью 20 миль в час (32 км/ч). Приземляется он на воду.