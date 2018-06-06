Министр обороны Армении принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

Министр обороны Армении Давид Тоноян 6 июня принял участие в заседании Совета министров обороны Содружества независимых государств (СМО СНГ) в российском городе Кызыл.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе заседания было обсуждено 24 вопроса. Были подписаны межправительственные соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения, а также о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией. В рамках совершенствования функционирования совместных систем военного назначения министры обороны также рассмотрели предложения по дальнейшему развитию Объединенной системы (ОС) ПВО СНГ, Совместной системы связи (ССС), Единой системы государственного радиолокационного опознавания, системы безопасности полетов авиации вооруженных сил.

В частности, утверждено проведение в Белоруссии совместного компьютерного командно-штабного учения ОС ПВО СНГ «Региональная безопасность - 2018». В Казахстане состоится оперативно-тактическое командно-штабное учение войск (сил) противовоздушной обороны (ПВО) «Чистое небо - 2018». Одобрены международно-договорные основы развития Совместной системы связи, а также проанализировано состояние безопасности полетов авиации вооруженных сил за 2017 год.

Министр обороны России, председатель Совета министров обороны СНГ Сергей Шойгу поздравил Давида Тонояна с назначением на пост министра обороны Армении и включением в Совет министров обороны СНГ.