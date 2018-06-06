В Армении произошло новое землетрясение, магнитудой 4.2: ДОПОЛНЕНО

6-го июня, в 17:07 по местному времени зарегистрировано землетрясение на территории Армения, в 37 километрах к северо-западу от города Ванадзор и в 13 километрах к юго-западу от города Ташир, магнитудой 4.2. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении.

Землетрясение ощущалось в городах Ванадзор и Спитак. Данных о пострадавших и ущербе нет.

По данным МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов. Землетрясение ощущалось на территории Армении силой в 3 балла в Ереване, 5-6 баллов – в Спитаке и Ванадзоре, 3-4 балла - в Гюмри.

Напомним, что ранее 6-го июня, в 07:58 по местному времени, (в 03:58 по Гринвичу), сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 41.020 северной широты и 43.780 восточной долготы (Армения, в 11 километрах к юго-западу от села Бавра) с глубиной очага 10 км, магнитудой 3.3. За подземными толчками последовали афтершоки силою 0.8, 1.5, 1.6 магнитуд.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение ощущалось на территории Армении силой в 3-4 балла в селе Бавра, 2-3 балла - в Гюмри.