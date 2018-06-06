Елизавета II подарила на свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл королевский особняк

Экстравагантный свадебный подарок королевы Великобритании Елизаветы II принцу Гарри и Меган Маркл наконец-то назван в Соединенном Королевстве. Монарх подарила внуку и его супруге из США средневековый особняк - York Cottage в королевском владении Сандрингем в графстве Норфолк, где находится один из самых любимых дворцов Ее Величества. Общая территория владения - 8 тыс. гектаров с примыкающим к дворцу садом в 24 га.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, новый дом молодоженов был построен для короля Великобритании и Ирландии Эдуарда VII (1841 - 1910), который передал его в 1893 году сыну - будущему королю Георгу V (1865 - 1936).

В настоящее время принц Гарри и Меган Маркл живут в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.





