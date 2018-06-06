Tesla показала изображение нового кроссовера

Компания Tesla показала очередной тизер новой модели, которая будет называться Model Y. Изображение было продемонстрировано на ежегодном собрании акционеров американского производителя, передает Арменпресс.

Новинка будет представлять собой компактный электрический кроссовер. Информации об этом автомобиле пока очень мало. Предполагается, что он получит шасси «бюджетного» электрокара Model 3 и поднимающиеся вверх двери типа «крыло сокола», которые также используются на Model X.

В оснащение кросовера также войдет усовершенствованная система автопилота. Компьютер, отвечающий за его работу, станет в 40 раз производительнее версии, используемой на нынешних серийных машинах марки.

Как ранее заявил Илон Маск, премьера Tesla Model Y должна состояться 15 марта следующего года.