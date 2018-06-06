Еврокомиссия поддержала ответные пошлины на импорт товаров из США на 2,8 млрд евро

Европейская комиссия поддержала установление пошлин на импорт американских товаров на сумму 2,8 млрд евро в ответ на введенные США с 1 июня сборы на поставляемые из стран ЕС сталь и алюминий. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Список товаров насчитывает несколько десятков позиций, включая сельскохозяйственную продукцию (кукуруза, рис, клюква), продукты питания (апельсиновый сок, арахисовое масло, виски и табачные изделия), косметику, одежду, металлургическую продукцию, мотоциклы, катера, яхты, и т.п. На них предлагается установить пошлину в размере 25%. Также 10%-ой пошлиной будут обложены игральные карты.

Представители ЕК ожидают, что решение будет согласовано со странами ЕС до конца июня, и мера вступит в силу уже в июле.

Отмечается, что пошлины США предположительно затронут импортируемые из Европы товары на общую сумму 6,4 млрд евро. ЕС планирует симметрично ответить на эту меру, введя пошлины на американские товары объемом еще 3,6 млрд евро в течение трех лет или после положительного решения Всемирной торговой организации по жалобе на действия Вашингтона.

Фото: AFP