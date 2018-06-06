Отношения между ЕС и Арменией достигли новых высот: Доклад ЕС

С января 2015 года отношения между ЕС и Арменией значительно развились. Об этом говорится в новом докладе об отношениях с Арменией, опубликованном Европейской политикой добрососедства. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Армении.

Временное вступление в силу нового соглашения о двустороннем партнерстве, а также завершение работы над приоритетами партнерства в феврале этого года способствовали успеху, говорится в докладе, опубликованном в преддверии первого заседания Совета сотрудничества ЕС-Армения, который пройдет 21 июня.

«Мы стали свидетелями очень важного периода для отношений между ЕС и Арменией и для самой Армении. В наш новый двусторонний договор вложено много тяжелой работы и решимости, которая принесет очевидную выгоду нашим гражданам, начиная с повышения прозрачности и подотчетности, до создания более широких возможностей для торговли и инвестиций, а также защиты окружающей среды. Настало время реализовать соглашение вместе с нашими приоритетами партнерства, чтобы сложная работа привела бы к конкретным результатам»,- заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

В свою очередь Комиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан отметил, что в дополнение к новому соглашению, которое было единогласно одобрено парламентом Армении, также наблюдались обнадеживающие шаги для «сближения наших граждан». В частности он указал на соглашение об общей авиационной зоне между Арменией и Евросоюзом и о расширении трансъевропейских транспортных сетей. «Армения также приняла активное участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе в ноябре прошлого года, когда лидеры одобрили «20 результатов к 2020 году», и дополнила приоритеты нашей двусторонней повестки»,- заявил Хан.

В новом докладе по Армении отмечается, что мирные протесты в апреле и мае 2018 года привели к смене правительства в рамках Конституции Армении. ЕС продолжит поддерживать реформы в Армении, способствующие демократии, верховенству закона и уважению прав человека, а также устойчивую и процветающую социально-экономическую систему.

В докладе подчеркивается, что большинством в парламенте Армении был принят закон о предотвращении насилия, защите жертв и восстановлении сплоченности в семье, который ЕС считает важным шагом в направлении большей защите прав человека и гендерного равенства.

В области образования реформы проводились в соответствии с Болонским процессом при поддержке программы Erasmus +. Армянские университеты смогли модернизировать учебные программы. Согласно докладу, 1800 студентов и преподавателей университетов участвовали в программах по объему в рамках соглашений ЕС-Армения вплоть до конца 2017 года.

В 2016 году Армения стала ассоциироваться с Рамочной программой по развитию научных исследований «Горизонт2020», которая открывает новые возможности для исследовательских институтов и предприятий страны, направленных на усиление трансформации научных знаний в коммерческие возможности. Инициатива «ЕС для инновации», начатая в ноябре 2016 года, направлена на стимулирование инноваций в странах Восточного партнерства. В Ереване будет создан Центр «ЕС для инновации, способствующий научному образованию и тесным связям между университетами и предприятиями.

Начиная с 2014 года, ЕС предоставил Армении финансовую поддержку в размере почти 120 млн евро, уделяя особое внимание развитию частного сектора, управлению и образованию. Кроме того, Армения также выиграла от финансирования многосторонних проектов. Развитие транспортной инфраструктуры и энергоэффективность были поддержаны в рамках Инвестиционного фонда соседства, а дальнейшая поддержка ЕС направлена на предоставление конкретных результатов гражданам в таких областях, как судебная реформа, доступ к финансам и экономическому развитию, связь, образование и мобильность. Поддержка гражданского общества, права человека, углубление демократии и усиление участия граждан будут оставаться в центре внимания ЕС.

ЕС также продолжил в полной мере поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по разрешению карабахского конфликта. Европейский союз твердо убежден в том, что конфликт требует скорейшего политического урегулирования в соответствии с принципами и нормами международного права.