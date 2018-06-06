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У народа Арцаха сформировался запрос на перемены: Причина отставки Араика Арутюняна. Прямой эфир


Как сообщалось ранее, Госминистр Арцаха Араик Арутюнян 6 июня представил президенту НКР Бако Саакяну заявление об отставке. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью аппарата госминистра Арцаха, в его заявлении было написано: «Прошу освободить меня от занимаемой должности, согласно ст.93 Конституции Арцаха».

О причинах своего решения, как и обещал, Арутюнян расскажет на пресс-конференции, которая была запланирована на 15:00.

В своей речи Араик Арутюнян сказал, что в последние месяцы, особенно, после «бархатной революции» в Армении, у народа Арцаха сформировался запрос на перемены, есть потребность в новом этапе осуществления реформ.

По его словам, в Арцахе наблюдается серьезный прогресс в развитии демократических ценностей. «События привели к тому, что потребность в переменах в Арцахе возросла, и власти, во главе с президентом, обязаны учитывать это»,- сказал он, добавив, что в течение последнего месяца они с Бако Саакяном обсуждали дальнейший ход рееформ, которые позволили бы внушить доверие и проводить реформы, в первую очередь, путем развития гражданского общества.




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