Сербский парикмахер выбрил портрет Роналду на затылке клиента

Сербский парикмахер Марио Хвала выбрил на затылке клиента портрет Криштиану Роналду. Подобные "тату на волосах" Марио создает на протяжении последних 9 лет, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Создание одной татуировки занимает от трех до шести часов. Ранее сербский парикмахер уже прославился созданием портретов Трампа, Ким Чен Ына и Путина.