Сербский парикмахер выбрил портрет Роналду на затылке клиента
Сербский парикмахер Марио Хвала выбрил на затылке клиента портрет Криштиану Роналду. Подобные "тату на волосах" Марио создает на протяжении последних 9 лет, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Создание одной татуировки занимает от трех до шести часов. Ранее сербский парикмахер уже прославился созданием портретов Трампа, Ким Чен Ына и Путина.
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