Меркель: ФРГ выступает за диалог с Россией, в том числе с учетом существующих разногласий

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что выступает за поддержание диалога с Россией и считает его важным, в том числе в свете тех разногласий, которые существуют в отношениях Запада и РФ сейчас, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я выступаю за диалог с Россией, в том числе с учетом разногласий, которые у нас имеются. Диалог всегда важен, поэтому я и проводила эти переговоры [с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи]", - сказала глава германского правительства в среду, отвечая на вопросы депутатов Бундестага (парламента ФРГ).

Одновременно Меркель подчеркнула, что согласовывает многие шаги во внешней политике, в том числе переговоры с Москвой, со своими партнерами, прежде всего с Францией.





