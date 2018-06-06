В Сеуле арестовали французского скалолаза за подъем на небоскреб Lotte

Французский скалолаз Ален Робер, получивший прозвище "человек-паук" за восхождения без снаряжения и страховки, забрался в среду утром на 125-этажный небоскреб Lotte World Tower в Сеуле, после чего был арестован полицией. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал WTN.

По его данным, скалолаз начал свое восхождение в районе 8 часов утра и за два часа успел подняться на высоту 75-го этажа, где его перехватили полицейские. Роберу предъявлены обвинения в создании препятствий ведению бизнеса. Француз не получил разрешение на покорение самого высокого здания в Сеуле у его оператора - компании Lotte Property&Development.

По словам Робера, он принял решение залезть на небоскреб на фоне последних позитивных новостей с Корейского полуострова. "Я решил покорить башню, чтобы таким образом отметить быстро улучшающиеся связи между Северной и Южной Кореями", - сказал он.

Ранее Робер за свои достижения попал в Книгу рекордов Гиннесса. На его счету многочисленные восхождения на высотные строения по всему миру. В частности, он покорил Башни Петронас в Куала-Лумпуре, офисы банков различных стран, главное здание МГУ в Москве и самое высокое здание в мире - небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае.