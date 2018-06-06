Новые командования НАТО будут развернуты в США и Германии

Новое морское командование НАТО будет развернуто в США, а командование по логистике - в Германии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран НАТО 7-8 июня.

"Мы расширим и утвердим новое морское командование по Атлантике в США, а также новое командование по логистике в Германии", - сказал он.

Генсек сообщил, что альянс с 2020 года будет поддерживать в постоянной готовности 30 батальонов, 30 боевых кораблей, 30 авиационных подразделений. "Мы утвердим инициативу готовности НАТО "4 по 30". К 2020 году у нас будет в готовности 30 батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 военных кораблей, которые [на ротационной основе] в течение 30 дней будут [находиться] в готовности", - заявил он.

Столтенберг заявил, что разногласия между США и другими странами-членами НАТО по иранской ядерной программе и торговле не подорвут единство альянса. "У нас имеются очень серьезные разногласия по серьезным вопросам. Несмотря на них мы должны поддерживать укрепление альянса. Несмотря на эти разногласия, мы не наблюдаем ослабления трансатлантической связи", - сказал он.





