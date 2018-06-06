Экс-премьер Испании Мариано Рахой намерен окончательно покинуть политику

Бывший председатель правительства Испании Мариано Рахой рассказал о намерении окончательно покинуть политику. Соответствующее заявление экс-премьер сделал в среду в интервью радиостанции Cope, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я вовлечен в политическую жизнь уже 40 лет, нет смысла оставаться тут больше времени", - сказал Рахой. "Мое намерение - окончательно покинуть политику, - заверил он. - В жизни есть и другие вещи, помимо политики".

По словам экс-премьера, который объявил во вторник о том, что собирается оставить пост председателя Народной партии (НП), он продолжит возглавлять политическую силу до тех пор, пока внеочередной съезд НП не изберет его преемника. Рахой не стал открыто отдавать предпочтение какому-либо претенденту, однако понадеялся на то, что в партии не будет раскола. "Важно, чтобы по итогам съезда НП вышла сплоченной, - отметил экс-глава правительства. - Партия поддерживала единство все эти годы в чрезвычайно сложных обстоятельствах".

1 июня Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отказал в доверии правительству Рахоя.





