В Армении снайперов ЮВО готовят в условиях разреженного воздуха

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, началась подготовка вновь прибывших военнослужащих стрелкового (снайперского) подразделения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, теоретические и практические занятия с молодыми военнослужащими снайперами соединения проводятся под руководством опытных инструкторов в специализированном тире на высокогорном полигоне «Камхуд». Курс снайперской подготовки составляет более 200 часов, при этом около 30 процентов занятий пройдет в ночное время.

Военнослужащих обучат готовить экипировку и снаряжение, выверять оптический, механический и ночной прицелы с учетом поправок на низкого атмосферного давления, выбирать огневые и наблюдательные позиции, используя горный рельеф.

Особое внимание при обучении и подготовке снайперов на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря уделяется баллистическим особенностям и маскировке.

На практике военнослужащие выполнят упражнения из снайперских винтовок Драгунова и «Винторез» в одиночном порядке и в составе снайперских пар.

На полевых занятиях по снайперской подготовке в Закавказье принимают участие около 200 военнослужащих молодого пополнения.