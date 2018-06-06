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СМИ: при взрыве на элеваторе в Страсбурге пострадали 11 человек


Одиннадцать человек пострадали в результате взрыва в среду на зернохранилище в Страсбурге. Как передает Арменпресс, об этом сообщила радиостанция France Info.

ЧП произошло около 10:30 мск в восточной части Страсбурга. Причины взрыва устанавливаются. На месте происшествия работают около 70 пожарных, участвующих в тушении огня.

Согласно данным префектуры, состояние трех из одиннадцати пострадавших медики оценивают как критическое.



 




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