СМИ: при взрыве на элеваторе в Страсбурге пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали в результате взрыва в среду на зернохранилище в Страсбурге. Как передает Арменпресс, об этом сообщила радиостанция France Info.

ЧП произошло около 10:30 мск в восточной части Страсбурга. Причины взрыва устанавливаются. На месте происшествия работают около 70 пожарных, участвующих в тушении огня.

Согласно данным префектуры, состояние трех из одиннадцати пострадавших медики оценивают как критическое.





