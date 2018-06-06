Самвел Алексанян вышел из фракции Республиканской партии Армении

Депутат Национального собрания Армении Самвел Алексанян выходит из фракции Республиканской партии Армении. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт tert.am, об этом он сообщил в среду журналистам в Национальном Собрании Армении. Вместе с тем Алексанян не намерен отказываться от своего депутатского мандата.



Ранее о выходе из фракции Республиканской партии Армении заявили крупные предприниматели Арман Саакян и Артак Саркисян, президент Федерации бокса Артур Геворкян, бывший замглавы Службы нацбезопасности и экс-губернатор Ширакской области Феликс Цолакян, руководитель земляческого союза "Джавахк" Ширак Торосян.



С учетом этого, в составе фракции РПА из 58-ми депутатов остались 52. Таким образом, фракция лишилась большинства в парламенте, состоящем из 105 депутатов.

Как сообщалось ранее, 5-го июня руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян высказался о выходе некоторых депутатов из рядов РПА. Об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении. Ваграм Багдасарян обратил внимание на то, что в мире нет таких явлений, когда у власти находится одна политическая сила, а большинство в парламенте составляет другая. И сейчас создавшаяся в НС Армении ситуация говорит о сплоченности РПА.

Республиканская партия Армении (РПА) уход ни одного из депутатов не переносит болезненно. По его словам, РПА ни за кого не цепляется, каждый свободен в своем выборе – уходить или оставаться. «Это говорит о единстве РПА, мы считаем это нормальным», – добавил он.

Накануне, 4 июня, депутат Национального Собрания Армении Феликс Цолакян сообщил, что покидает фракцию Республиканской партии Армении (РПА) и продолжит выступать в качестве независимого депутата.

«Феликс Цолакян сам попросил остаться во фракции. Ему было сказано: в случае повтора ситуации – несозвучных нашим политическим решениям действий, вопрос будет пересмотрен. И он решил – лучше написать заявление и уйти. Цолакян уже с 1 мая был членом фракции на любительском уровне. Что касается Ширака Торосяна, то мы его отстранили. Он был отстранён 29 мая, а представил заявление 30 мая», – отметил Багдасарян.

В ответ на вопрос, в конце концов, сколько депутатов останется во фракции РПА, Багдасарян сказал: 54.