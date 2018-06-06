Разведывательные химические машины последнего поколения РХМ-6 российской военной базы ЮВО переброшены в горные районы Армении

Разведывательные химические машины последнего поколения РХМ-6 переброшены в горные районы Армении для подготовки личного состава подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО)

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, вновь прибывшие военнослужащие подразделений РХБЗ российской военной базы (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к освоению разведывательных химических машин шестого поколения (РХМ-6) в условиях высокогорья.

Накануне с молодым пополнением опытные специалисты РХБЗ провели теоретический курс по изучению тактико-технических, ходовых и специальных характеристик РХМ-6.

На практике военнослужащие в составе экипажей РХМ-6 освоят навыки развёртывания специальной техники из походного положения в боевое и ее маскировки.

В ходе занятий химики-разведчики отработают порядок анализа информации о радиационной, химической, биологической и метеорологической обстановке местности с использованием современного оборудования.

Механики-водители РХМ-6 выполнят нормативы по вождению современной военной техники в сложных климатических условиях на горно-скалистых участках местности.

В инструкторско-методических занятиях в Закавказье принимают участие более 100 новобранцев и 10 единиц военной техники.