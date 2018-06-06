NY Post: Деннис Родман приедет в Сингапур на время саммита США и КНДР

Баскетболист Деннис Родман совершит поездку в Сингапур на время проведения там намеченной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и может оказать неформальное содействие переговорам на высшем уровне. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник в своей электронной версии американская газета New York Post.

По данным ее источников, Родман приедет в Сингапур 11 июня. Он рассчитывает сыграть неформальную роль с целью поспособствовать благоприятному исходу встречи. "Государства одобрительно относятся к присутствию послов доброй воли. Можно не соглашаться с этим, но Деннис Родман подходит на эту роль", - отметил источник издания.

57-летний Родман - лучший игрок по числу подборов в матчах плей-офф за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации. Он завершил спортивную карьеру в 2006 году, регулярно участвует в разных телепередачах и развлекательных шоу, снимается в кино.

Экс-баскетболист является частым гостем в КНДР: он посетил эту страну шесть раз, последний визит состоялся летом 2017 года.

Госдепартамент подчеркивает, что Родман не является официальным представителем Вашингтона и совершает поездки в КНДР как частное лицо.