Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июнь

У берегов США полторы тысячи дельфинов плыли вокруг двух китов


Кадры, на которых большая стая дельфинов плывет вокруг самки горбатого кита с китенком, были сняты с беспилотника у берегов Калифорнии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Морские биологи считают, что такое соседство необходимо дельфинам, чтобы быстрее плыть, приноравливаясь к скорости китов.

"Дельфины, похоже, действительно наслаждаются процессом и не очень беспокоят китов", — сказала эксперт Нэнси Блэк.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации