У берегов США полторы тысячи дельфинов плыли вокруг двух китов

Кадры, на которых большая стая дельфинов плывет вокруг самки горбатого кита с китенком, были сняты с беспилотника у берегов Калифорнии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Морские биологи считают, что такое соседство необходимо дельфинам, чтобы быстрее плыть, приноравливаясь к скорости китов.

"Дельфины, похоже, действительно наслаждаются процессом и не очень беспокоят китов", — сказала эксперт Нэнси Блэк.