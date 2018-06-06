Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июнь

Ара Баблоян встретился с председателем Консультативного Собрания Государства Катар


5 июня в рамках визита в РФ Председатель НС Армении Ара Баблоян встретился  в Москве с председателем Консультативного Собрания (Меджлис аш-Шура) Государства Катар Ахмедом бин Абдолла бин Аль Махмудом. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи собеседники обратились к межпарламентским связям, а также к развитию сотрудничества двух стран в различных сферах.

Председатель НС в контексте расширения межпарламентских отношений особо выделил необходимость подобных контактов и встреч. Он подчеркнул, что в Армении следят за событиями в Государстве Катар, из года в год расширяются политические и торгово-экономические связи, для повышения уровня которых необходимы дополнительные усилия. С точки зрения развития туризма и торгово-экономических отношений А.Баблоян отметил необходимость прямого авиасообщения между РА и Катаром.

Председатель парламента Катара в свою очередь выразил готовность к развитию и углублению двусторонних отношений.

Стороны пригласили друг друга в свои страны с взаимным визитом.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации