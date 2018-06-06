Bloomberg: Трамп ожидает от Ким Чен Ына в Сингапуре четких сроков по ядерному разоружению

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе их ожидающейся встречи в Сингапуре заявил о своей приверженности ядерному разоружению Пхеньяна, причем в четко оговоренные сроки. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации, знакомые с планами подготовки саммита двух лидеров.

По их данным, помощники Трампа, которые готовят его к встрече, советуют президенту не идти на какие-либо уступки КНДР. При этом Белый дом хочет возложить всю ответственность за успех или же неудачу саммита на Пхеньян, отмечает агентство. Как сообщили источники агентства, Трамп намеревается прервать встречу в любой момент, как только ему покажется, что она не приведет к положительному результату. В то же время, как пишет Bloomberg, американский лидер не исключает, что может предложить Ким Чен Ыну провести еще один саммит, вероятно, осенью, в своем поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида, если им удастся найти общий язык.

Белый дом ранее сообщил, что саммит двух лидеров начнется 12 июня в 09:00 по местному времени (04:00 мск) на сингапурском острове Сентоса в отеле Capella. Как отмечает Bloomberg, если первая встреча пройдет хорошо, то не исключены дальнейшие переговоры в тот же день или даже 13 июня.

По данным источников агентства, помощники Трампа считают, что президент готов к проведению встречи. Его подготовкой к переговорам в течение нескольких недель занимались, в частности, госсекретарь США Майкл Помпео и главный эксперт по Корее в ЦРУ Эндрю Ким, пишет агентство.

В американскую делегацию, которая отправится в Сингапур, войдут в том числе Помпео, глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Bloomberg. По его данным, вице-президент США Майкл Пенс и глава Пентагона Джеймс Мэттис в Сингапур не поедут. Агентство также отмечает, что, как убеждены в администрации США, Ким Чен Ын испытывает необычайную обеспокоенность по поводу безопасности во время предстоящего саммита, опасаясь возможных попыток покушения.

Трамп на прошлой неделе подтвердил, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. Вместе с тем президент США отметил, что пока не планирует подписывать какие-либо документы во время саммита. По его словам, он также больше не хочет использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР на фоне перспектив нормализации диалога между странами.





