Суд вновь отклонил ходатайство об аресте заместителя мэра города Масис Карена Оганяна

Второе ходатайство об аресте – в качестве меры пресечения, заместителя мэра города Масис Карена Оганяна также отклонено судом. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал его адвокат Зорайр Арутюнян.

Напомним, что первое ходатайство прокуратуры по аресту суд также отклонил.

Как сообщалось ранее, в рамках прокурорского надзора по ведению следствия по уголовному делу, прокурор прекратил полномочия мэра Масиса Давида Амбарцумяна и его заместителя Карена Оганяна. Об этом сказала начальник управления по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

«В рамках прокурорского надзора по ведению следствия по уголовному делу, согласно ст. 152 Уголовно-процессуального кодекса Армении, прокурор прекратил полномочия мэра Масиса Давида Амбарцумяна и его заместителя Карена Оганяна, имея полные основания предположить, что, оставаясь в должности, они могут препятствовать ведению расследования»,- сказала начальник управления по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Мэру города Масиса Давиду Амбарцумяну предъявлено обвинение. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Следственного комитета Армении, обвинения предъявлены также другим 4 лицам, арестованным в уголовного дела по факту беспорядков, произошедших 22-ого апреля в административном районе Эребуни.

По расследуемому следственным управлением Следственного комитета Армении по Еревану уголовному делу по факту беспорядков, произошедших 22-ого апреля в административном районе Эребуни, задержаны 5 человек по подозрению в участии в массовых беспорядках.

Ранее СК сообщил, что 22-ого апреля 2018 года группа лиц, некоторые из которых были в медицинских масках, напала на граждан, проводивших акцию протеста, и применила в отношении них насилие, пустив в ход камни, дубинки и электрошокеры.

Проработан план следственных действий, создана следственная группа и по эпизодам проводится всестороннее, объективное и полное расследование, направленное на установление личностей предполагаемых преступников.

В ходе предварительного следствия были скачаны и приобщены к материалам уголовного дела видеозаписи инцидента, произошедшего на пересечении улиц Эребуни и 26-ой улицы в квартале Нор-Ареш, а также появившиеся в прессе публикации о случившемся. Подразделениям Полиции поручено предпринять оперативно-розыскные мероприятия.

В результате предпринятых мероприятий по подозрению в совершении деяния, предусмотренного частью 2 статьи 225 (“Участие в массовых беспорядках”) Уголовного кодекса РА, были задержаны 5 человек: мэр города Масиса Давид Амбарцумян, заместитель мэра Карен Оганян и жители Масиса – С. Саакян (1982 г.р.), Г. Амбарцумян (1995 г.р.) и Г. Хачатрян(1988 г.р.). Им всем 1 июня были предъявлены обвинения.

Житель Нор Ареша, молодой человек 1995 года рождения был арестован по подозрению в причастности к беспорядку.Так, по состоянию на 1 июня, в рамках уголовного дела задержано 7 человек, 5 из которых являются обвиняемыми, а 2 являются подозреваемыми.

Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются меры, направленные на обеспечение всестороннего, объективного и полного исследования всех обстоятельств произошедшего.

Позже Ереванский суд общей юрисдикции освободил мэра города Масис Давида Амбарцумяна и его заместителя Карена Оганяна. Суд отклонил ходатайство следователя об аресте и признал решение об аресте неправомерным. Решение принято судьей Татевик Григорян.

В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.