Президент Армении поздравил короля Карла Густава XVI с национальным праздником Королевства Швеции

Президент Армении Армен Саркисян поздравил короля Швеции Карла Густава XVI с национальным праздником Королевства Швеции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в поздравительном послании говорится:

«Армения придаёт важное значение развитию и укреплению содержательных отношений со Швецией. Уверен, что наши государства и впредь продолжат активный политический диалог как на двусторонней плоскости, так и в многосторонних форматах.

Ратифицированное парламентом Армении Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Евросоюзом создаёт значительные возможности в плане придания новой энергии и нового содержания армяно-шведскому взаимодействию.

Желаю Вам и королевской семье доброго здоровья, а дружественному народу Швеции дальнейшего прогресса и благоденствия».