Среди задержанных в Бельгии по поводу организации договорных теннисных игр есть и армяне

В Бельгии по поводу организации договорных теннисных игр была задержана группа из 13 лиц, которых подозревают в указанном преступлении, а именно, в даче взяток игрокам за определенные результаты в играх. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Reuters.

По сведениям, прокуратура Бельгии сообщает, что преступная группа, состоящая из бельгийцев и армян, с 2014 года подкупала профессиональных теннисистов за получение в играх желательных результатов, что позволяло получать выигрыши на тотализаторе.

Прокуратура Бельгии сообщает, что подкуп осуществлялся на встречах с низким рейтингом, мало освещаемых по телевидению, где теннисистов было легче подкупить.

В апреле спортивные структуры выступили с докладом, в котором сказано, что теннис сталкивается с серьезными проблемами из-за резкого возрастания активности интернет-тотализаторов. Проведенные исследования показали, что коррупция была в малорейтинговых турнирах, в играх же «Большого шлема» подобное является «маловероятным».

Самый высококлассный теннисист, чье имя было названо в связи с этим скаандалом – итальянец Марко Чечиттано, который играл с Новако Джоковичем в четвертьфинале открытого первенства Франции.

Примечательно, что Федерация тенниса Италии в 2016 году признала Марко Чечиттано виновным в том, что он делал ставки на свое поражение в турнире в Марокко. За недостатком улик олимпийский комитет Италии снял с него обвинения.

Прокуратура Бельгии сотрудничала с коллегами из Германии, Франции, Болгзрии, Словакии, Нидерландов, США.